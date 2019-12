Gesundheit : Husten: Symptom für Lungenkrebs?

Trier Mediziner beantworten Leserfragen am TV-Telefon zum Thema Lungenkrebs.

Dr. med. Uwe Zimmermann, Pneumologe in Trier: Ja, Husten kann ein Symptom sein. Jeder länger anhaltende Husten, also länger als drei Monate, sollte abgeklärt werden.

Dr. med. Birgit Siekmeyer, Chefärztin der Strahlentherapie im Trierer Mutterhaus: Ihr Freund sollte sich auf jeden Fall bei einem Spezialisten vorstellen, damit geschaut werden kann, welche Therapie in Frage kommt. Denn grundsätzlich kann man nicht sagen, dass eine Behandlung erfolglos ist. Angst ist in dieser Situation normal, um sie zu reduzieren, könnte Ihr Freund eine Therapie mit psychoonkologischer Betreuung in Anspruch nehmen. Jedes Krankenhaus, das Tumorpatienten behandelt, hat heute eine solche Beratungsstelle. Oder er kann sich an die Krebsgesellschaft wenden und dort Adressen von Psychologen erhalten. Das Schlimmste ist, nichts zu machen!