Tiere : Wunderschön und schützenswert

Etliche Nisthilfen für Wildbienen hat Peter Brixius aus Wintersdorf in seiner kleinen Werkstatt bereits gebaut. Über das „Wildbienen-Gebrumme“ in seinem großen Garten freut er sich sehr. Als Ehrenamtlicher des NABU Südeifel unterstützt er viele Wildbienen-Projekte in Kitas und Schulen der Region. Foto: NABU/Peter Brixius

Trier Tierfreunde im Volksfreund: Im Jahr der Artenvielfalt 2020 geben Experten der NABU Regionalstelle Rheinland-Pfalz-West in unserer Serie „Zurück zur Natur“ Tipps zu ausgewählten Themen, was TV-Leser tun können, um den Tier- und Pflanzenarten zu helfen.

() Bei dem Wort „Biene“ denken die meisten Menschen sofort an die Honigbiene. Dabei gibt es allein in Deutschland über 560 Wildbienenarten, mit einer immensen Farb- und Formenvielfalt. Die meisten Wildbienenarten leben alleine, also solitär, und bilden keine Staaten aus. Etwa 75 Prozent nisten im Boden, die übrigen legen sogenannte Brutzellen an, meist in Pflanzenhalmen oder Fraßgängen im Holz. Zwar besitzen einige Wildbienen einen Stachel, sie sind aber im Allgemeinen sehr friedliche Artgenossen.