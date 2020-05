Ernährungskolumne : Paradiesische Radieschen

Heimische Radieschen haben jetzt Saison. Also ran an die knackigen, runden, rot-weißen Kugeln. Sie sind lecker und schmecken nach Frühling: zum Beispiel geschnitten auf Brot, im Kräuterquark und Salat oder einfach im Ganzen zwischendurch verputzt.

Auch in Sachen Gesundheit punkten die kleinen Verwandten des Rettichs. Ihr typisch scharfer Geschmack stammt von Senfölen, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen. Ihnen werden eine Vielzahl an gesundheitsförderlichen Wirkungen nachgesagt.

Direkt nach dem Einkauf sollte das Laub der Radieschen entfernt werden. So trocknen sie nicht aus und bleiben länger frisch als am Bund. Gewaschen und ohne Wurzel lassen sie in einer gut schließenden Dose im Kühlschrank bis zu einer Woche lagern.