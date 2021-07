Kolumne mein schöner Garten : Melonen aus dem eigenen Garten

Unter den wärmeliebenden Kulturen haben Tomaten, Peperoni und Chili eine steile Karriere hingelegt. Sie sind die Lieblinge auf dem Hochbeet geworden und befeuern die Experimentierlust noch auf dem kleinsten Südbalkon.

Aber auch die subtropische Verwandte von Kürbis und Zucchini scheint im Kommen zu sein. Wie bei den Tomaten gelingt der Anbau im Freiland problemlos nur in einem Weinbauklima wie an der Mosel. Kühle, regenreiche Sommer ausgenommen. Denn Wärme und Sonne sind das entscheidende Wachstums- und Reifekriterium für Melonen.

Wassermelonen sind noch wärmebedürftiger. Wer eine Sugar Baby oder die besonders kleinfruchtige Mini Love ausprobieren will, sucht den sonnigsten und möglichst geschützten Platz im Garten. Wieviel Sonne scheint, kann man nicht beeinflussen. Der Reifeprozess lässt sich aber doch fördern: Haben die Melonenpflanzen bereits Früchte angesetzt, kürzt man die fruchtenden Triebe bis auf zwei bis drei Blätter oberhalb des Fruchtansatzes ein. Das erinnert wiederum an das Ausgeizen von Tomaten. Es ist nicht zwingend notwendig, bietet sich gerade bei großfruchtigen Tomaten aber an. Die Pflanze kann mehr Energie in die angesetzten Tomaten stecken. Die Früchte reifen schneller.