Kolumne Mahlzeit! Weniger Gewicht und gesünder in Form? Was ketogene Ernährung bewirkt und wie sie funktioniert

In den letzten Jahren hat die ketogene Ernährung erheblich an Popularität gewonnen. Doch was steckt wirklich dahinter und wie unterscheidet sie sich von Low-Carb-Diäten?

29.05.2024 , 17:25 Uhr

Fettreiche Lebensmittel wie Avocados gelten in der ketogenen Ernährung als wichtig. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Violetta Stölben