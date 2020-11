TV-Telefonaktion : KFZ-Versicherung: Vergleichen kann sich jetzt lohnen

Trier Heute, 17 bis 19 Uhr, Telefonaktion mit drei Experten.

(red) Versicherungsnehmer, die ihre KFZ-Versicherung aus Kosten- oder Servicegründen wechseln möchten, müssen den bisherigen Anbieter bis zum 30. November kündigen, wenn als Ablauf der Versicherung der 1. Januar eines jeden Jahres vereinbart ist. Dreui Experten geben den TV-Lesern heute Ratschläge, ob sich das für sie lohnt und was sie tun müssen. Sie ind von 17 bis 19 Uhr zu erreichen.

Ein „Muss“ für jeden Fahrzeughalter in Deutschland ist die KFZ-Haftpflichtversicherung, um im Falle eines selbst verschuldeten Unfalls Folgekosten auf der Mindestbasis von 7,5 Millionen Euro bei Personenschäden, 1,22 Millionen Euro bei Sach- und 50 000 Euro bei Vermögensschäden abzudecken. Im Markt überwiegt angesichts der vielen Risiken die Versicherungssumme in Höhe von 100 Millionen Euro pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Der Mehrpreis dafür ist meist sehr gering. Die KFZ-Haftpflichtversicherung lässt sich als Sonderausgabe von der Steuer absetzen.

Den Zusammenstoß mit Haarwild, wie Rehe oder Wildschweine, aber auch mit Tieren anderer Art sollte derjenige in die Police einbeziehen, der auf dem Land lebt. So sind Hunde, aber auch Pferde und Kühe, im Fall der Fälle mit einbezogen.

Die Vollkaskoversicherung umfasst darüber hinaus Unfallschäden am eigenen Fahrzeug – auch bei selbst verursachten Unfällen. Außerdem sind Vandalismusschäden versichert. Anders als in der Teilkasko gibt es bei der Vollkasko einen Schadenfreiheitsrabatt für unfallfreie Jahre. Bei Kaskoschäden bietet ein Großteil der Versicherungsunternehmen den Kunden die Bereitstellung eines eigenen Werkstattnetzes an. Hierbei sind zu Teil erhebliche Beitragsnachlässe möglich.