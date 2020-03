Eigene Ernte : Zurück zur Natur

Die Zeiten, in denen eine eigene Parzelle in einem Schrebergarten als spießig galt, sind vorbei. Heute erfüllen die Anlagen wieder wichtige Aufgaben. Foto: Getty Images/Photomick

Kleingartenvereine in der Stadt erleben seit einigen Jahren ein fulminantes Comeback.

So philosophisch wird Willi Eichhorn seinen Garten zwar nicht beschreiben, aber dass zunehmend junge Leute und Familien eine der durch seinen Stadtverband Trier der Kleingärtner betreuten gut 1000 Gartenparzellen haben möchten, freut ihn. Der Geschäftsführer ist Jahrgang 1944 und befindet die Gartenarbeit damals als Kind als „Katastrophe“. „Andererseits haben die Gärten viele Trierer in den Kriegs- und Nachkriegsjahren ernährt und am Leben erhalten“, weiß er. Und diese Erkenntnis, den Essenstisch durch die eigenen Gartenfrüchte zu bereichern, hat sich zu Eichhorns Freude wieder durchgesetzt. „Es wird wieder bewusster angebaut, und viele Gärtner kehren zu alten Tomaten-, Obst- oder Kartoffelsorten zurück“, sagt er.