Kolumne Gartentipp : Eingesackt und eingetütet

Urban Gardening, das Gärtnern im städtischen Umfeld, geht meistens mit Platzmangel einher. Wo die Scholle fehlt, baut man in Gefäßen an. Dabei ist die urbane Gärtnerschaft äußerst erfinderisch: Reissäcke, aufgeschnittene Speiseölkanister oder umgebaute Paletten – an Gefäßen eignet sich alles, was Abzugslöcher hat, damit keine Staunässe entsteht.

Von Kathrin Hofmeister

Bei geräumigen Einkaufstaschen aus Recyclingfaser bohre ich sie unten rein. Das hippste Design bietet die Eco-Bag aus luxemburgischen Supermärkten. Der Werbespruch „Eng Öko-Tut ass fir d’Liewen“ bekommt mit selbst gezogenem Gemüse darin sogar einen ganz neuen Sinn.