Ernährungskolumne : Gemüsechips als gesunde Alternative?

Wenn die Abende kühler und dunkler werden, zieht es uns wieder mehr nach drinnen. Wir mutieren regelrecht zur „Couch-Potato“: Oh ja, auf dem Sofa schmecken Kartoffelchips und Erdnussflips besonders gut.

Doch es ist allgemein bekannt, dass diese Snacks Dickmacher sind. Auf der Suche nach gesünderen und trotzdem schmackhaften Alternativen finden Knabberfans eine wachsende Zahl an anderen Snacks in den Supermarktregalen, die teils ungewöhnliche und exotische Zutaten wie Rote Bete, Pastinaken, Süßkartoffeln, Mais, Bohnen, Linsen oder Erbsen enthalten. Viele davon werden mit „weniger Fett als…“, „ballaststoffreich“ oder „hoher Proteingehalt“ beworben. Solche Aussagen suggerieren Genuss ohne Reue. Doch was ist dran am gesunden Image?