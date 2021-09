Kolumne Mein schöner Garten : Den Herbst im Garten feiern

Das sollte noch mal ein richtiges Gartenfest werden. Goldene Herbsttage bieten sich für genussvolle Stunden in den eigenen vier grünen Wänden an.

Eine Hopfenhöhle war im Hitzesommer 2020 der Renner. Kurzgefasst handelt es sich um einen Erdloch-Bierkeller für den Garten. Die vorgefertigte Konstruktion wird als Hüllrohr von 20 Zentimeter Durchmesser im Boden bis zirka 95 Zentimeter Tiefe versenkt. Es enthält auf drei Etagen Flaschenhalter für 15 Stubbi & Co. Ein halbautomatisches Hebesystem befördert das bodentemperierte Bier an die Oberfläche.

Wir dagegen konnten keinen Strohkranz bergen. Ich nehm’ den Efeu an der Wand, beruhigte ich die Gastgeberin, deren Teigtaschen über der Sucherei im Ofen verkohlt waren. Aus den Efeuranken konnte man mühelos ein Rund flechten. Nun musste ich nur noch Blüten- und Fruchtstände finden, die man als kleine Gebinde büschelweise am Kranz mit Blumendraht befestigt. An Beerenschmuck hielt der Garten nur Feuerdornbeeren bereit. Beim Abschneiden stach sich der piksige Strauch in meine Hand. Die Gastgeberin musste mich verarzten.