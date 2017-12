später lesen Adventskalender Bach bei Kerzenlicht Teilen

() Die beliebten vorweihnachtlichen Bach-Konzerte bei Kerzenlicht in der Trierer Welschnonnenkirche, Flanderstraße, sind am Dienstag 12. Dezember, und Mittwoch, 13. Dezember, jeweils um 19 Uhr. In diesem Jahr sind sie der Schluss der vier Konzertprogramme mit allen Cembalo- und Violinkonzerten Johann Sebastian Bachs. Anlass dieses Projekts ist das 300-Jahr-Jubiläum der Welschnonnenkirche 2017. Zu hören sind das Konzert für Cembalo und Orchester A-Dur BWV 1055, das Brandenburgische Konzert Nr. 4 BWV 1049, die Sonate g-Moll für Flöte und Cembalo nach der Orgeltriosonate BWV 527 und das Konzert für Cembalo und Orchester E-Dur BWV 1061. Die Solisten sind Lea Sobbe und Hojin Kwon, Flöte, Anne Dostert, Violine, und Josef Still, Cembalo. Es spielt das Trierer Ensemble Fourier unter Leitung von Ulrich Krupp.