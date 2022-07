Gesundheitstipps : Leben mit einem Herzschrittmacher

Herzrhythmusstörungen können eine große Belastung für den Betroffenen und sein Herz darstellen. Ist die Selbstregulation des Herzrhythmus gestört, schlägt das Herz in der Folge zu langsam oder unregelmäßig.

Solche Kontrollen machen Kardiologen in ihren Praxen sowie Krankenhäuser in entsprechenden Ambulanzen. Patienten sollten Ihren Herzschrittmacherausweis immer bei sich tragen. Er stellt gewissermaßen das Fahrtenbuch des Herzschrittmachers dar, in dem nicht nur Daten zu Gerät und Elektroden, sondern auch zur Funktionsweise und der Programmierung hinterlegt sind. Bei den Herzschrittmacherkontrollen trägt der Arzt die erhobenen Messwerte in den Ausweis ein, so dass immer der aktuelle Zustand des Herzschrittmachers ablesbar ist. Wird ein niedriger Batteriestand bei einer solchen Herzschrittmacherkontrolle festgestellt, läuft das Gerät noch einige Monate ohne Störungen weiter, so dass die OP zum Austausch in aller Ruhe gut geplant werden kann.