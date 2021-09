Gesundheit : Kopfjucken, Ausschlag, Luftnot: Das hilft bei Allergien

Trier Nachgefragt: Drei Fachärzte beantworteten viele Leserfragen am TV-Telefon.

Viele Menschen leiden unter Allergien. Die quälenden Begleiterscheinungen plagen sie immens. Ratschläge und Hilfe gab es bei der TV-Telefonaktion und die Leser haben den Service gut genutzt. Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten:

Dr. med. Norbert Herrmann, Facharzt für Allergologie, Dermatologie, Phlebologie und Proktologie in Trier: Vereinzelt wurden allergische Reaktionen auf Corona-Impfstoffe beschrieben, dennoch ist laut Paul-Ehrlich-Institut eine Allergie keine Kontraindikation für eine Impfung. Das heißt, es spricht nichts dagegen. In den mRNA-Impfstoffen ist auch kein Hühnereiweiß, wie in anderen Impfstoffen, enthalten. Dies könnte eher zu allergischen Reaktionen führen. Nach der Impfung wird eine verlängerte Beobachtungszeit empfohlen.