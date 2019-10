Kolumne Grenzgänger : Noch kein Wechsel bei Arbeitslosengeld

In der letzten Legislaturperiode wurde im Europäischen Parlament über eine Richtlinie diskutiert bezüglich des Arbeitslosengeldes für Grenzgänger. Aktuell erhalten Grenzgänger das Arbeitslosengeld im Wohnsitzland.

Der Vorschlag, das Arbeitslosengeld im Beschäftigungsstaat nach dessen Rechenregeln zu zahlen, kam bei deutschen Grenzgängern sehr gut an. Denn das Arbeitslosengeld in Luxemburg beträgt 80 Prozent des Bruttolohns und liegt damit in den meisten Fällen doppelt so hoch wie in Deutschland.