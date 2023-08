Invasion aus Asien Warum Marienkäfer nicht gleich Marienkäfer ist - Diese wichtigen Unterschiede müssen Sie kennen (Video)

Er ist ein so putziges Kerlchen und gilt dazu als Glücksbringer - der heimische Siebenpunkt-Marienkäfer. Mit seinem leuchtend roten Rücken und den runden schwarzen Punkten darauf ist er in jedem Garten ein gern gesehener Gast, denn er bringt nicht nur Glück, sondern verputzt mit Vorliebe Dutzende Blattläuse am Tag. Eine Larve des Marienkäfers futtert in ihrer Entwicklungszeit rund 400 Blattläuse, ein Käfer schafft während seines Lebens sogar bis zu 5000.