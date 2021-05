Gesundheit : Der Wächter der Brust

Es ist schon eine Belastung, dass nur noch der rechte Arm zur Blutentnahme zur Verfügung steht – die Venen sind nicht mehr gut ...“, sagt Andrea W., als sie mir im Brustzentrum gegenübersitzt. Ich werde hellhörig und vergewissere mich, dass bei der Patientin nur der sogenannte Wächterlymphknoten entfernt wurde.

Diesen Wächter-Lymphknoten können wir finden, indem wir am Tag vor dem geplanten Eingriff eine Marker-Substanz in die betroffene Brust mit einer feinen Nadel injizieren. Er handelt sich hier um eine schwach radioaktiv markierte Substanz (Technetium 99m), die wir im OP mit einer kleinen Gammasonde (Handgerät) entdecken können. Das bedeutet, dass in über 90 Prozent der Fälle in der Achsel nur noch ein rund drei Zentimeter langer Schnitt gemacht und dann ein bis drei Lymphknoten entfernt werden (häufig gibt es zwei oder manchmal drei Wächter-Lymphknoten). Der Vorteil dieser Methode ist die Vermeidung von Lymphödemen, das heißt einer Armschwellung, mit erheblichen Beschwerden.