Garten : Vom Steingarten zum Bienenparadies

Trier Für ein Mehr an Summen, Brummen und Krabbeln: Die TV-Leser haben unseren Garten- und Insektenexperten Fragen zum Thema „Bienenfreundlicher Garten“ gestellt. Eine Auswahl.

Ich hätte unter unseren Obstbäumen gerne eine blühende Wiese, so, wie man sie früher hatte. Auch so, dass Vieh das Heu dann fressen kann. Zu welchen Pflanzen raten Sie mir?

Ich möchte gerne mit der Imkerei anfangen. Was bieten Sie an?

Matthias Rettig, Agraringenieur und Imker aus Trier: Einmal jährlich biete ich einen ganztägigen Schnupperkurs an, ebenso gibt es eine Arbeitsgemeinschaft „Ich werde Imker“. Dort treffen sich angehende Imker, die meist auch ein Bienenvolk erwerben. Sie betreuen das Volk bei mir vor Ort. Das heißt, die Kästen bleiben erst einmal bei mir stehen, und die Neu-Imker kümmern sich unter meiner Anleitung um die Bienen. Wenn sich die Imker sicher fühlen, nehmen sie ihre Bienen mit nach Hause, in der Regel nach ein, zwei Jahren. Übrigens interessieren sich immer mehr Frauen für die Imkerei.

Hofmeister: Entscheidend ist, ob die fremden Pflanzen in der heimischen Flora nahe Verwandte haben. Zum Beispiel gibt es eine Rainfarnmaskenbiene, eine Wildbiene, die bräuchte den Rainfarn, der in unserer heimischen Flora vorkommt. Aber sie geht genauso gerne auf die Goldgarbe, die ursprünglich aus dem Kaukakus zu uns kam, und die man früher oft im Bauerngarten fand. Wenn man an den Balkon denkt, wird zurzeit gerne der Storchschnabel (Rozanne), eine Züchtung, die besonders lange blüht, genommen. An ihn gehen die Insekten auch gerne ran.