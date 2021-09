Mehr grün, weniger grau : „Keine Angst vor der Wildnis“: So gestalten Sie einen naturnahen Garten

Wo früher der Wind in Baumkronen raschelte und Vögel zwitscherten, herrscht heute öde Stille. Vorgärten aus Kies und Schotter liegen im Trend. Inzwischen regt sich Widerstand gegen die «Gärten des Grauens». Foto: picture alliance/dpa/Aydin

Trier „Entsteint Euch!“, „Rettet die Vorgärten!“: Mehrere Initiativen auf Landes- oder Bundesebene setzen sich für ein Mehr an Grün und weniger Grau in heimischen Gärten ein. Denn was ordentlich, günstig und pflegeleicht erscheint, kann in Wahrheit klimafeindlich, teuer und arbeitsintensiv sein. Was Hobbygärtner wissen müssen.