Meine Hilfe zählt : Jeder Cent hilft Schwester Rosario und den Heimkindern

Trier „Meine Hilfe zählt“: Der Panuves Wittlich e.V. bittet um Spenden, damit Kinder in Bolivien satt und vor Corona geschützt werden.

() Es war im Jahr 2003 als Susanne Teusch Schwester Rosario das erste Mal traf. Die Wittlicherin war nach Bolivien geflogen, La Paz, Kinderheim Carlos de Villegas. Dort kümmern sich katholische Ordensfrauen um Kinder, deren Eltern tot sind oder sich nicht um sie kümmern können. Teusch kehrte nach Deutschland zurück, der Gedanke an die herzliche Schwester und die Kinder, denen es an vielem mangelte, blieb.

So schildert die Nonne die Situation in dem südamerikanischen Land. TV-Leserinnen und -Leser haben schon Zehntausende an Euro gespendet, damit Schwester Rosario den Kindern geben kann, was sie brauchen. Aktuell sammelt der Verein über das TV-Spendenportal „Meine Hilfe zählt“ Geld für Coronahygiene, Babynahrung, Kleidung und Schulmaterial. Das Projekt hat die Nummer 86369.