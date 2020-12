Meine Hilfe zählt : Verein Fidibus ist für Familien da und braucht selbst Hilfe

Ob kreative Ferienangebote wie auf unserem Foto oder Eltern-Kind-Gruppen: Das Familienzentrum Fidibus in Trier macht sich für Familien stark. Foto: Fidibus e.V.

Trier „Meine Hilfe zählt“ für Trierer Eltern-Kind-Gruppen.

Die Pandemie hat die Angebote lahmgelegt, eingeschränkt und wieder lahmgelegt. Doch das Fidibus-Team ist kreativ. Auch in der Not. Die Vorsitzende Silvia Willwertz weist auf die brenzlige Lage des Vereins hin. „Unser Familienzentrum muss diese Corona-Krise überstehen.“ Und sie sagt: „Aufgeben ist keine Option. Wir machen uns weiterhin stark für Familien.“ Die Liste an Online-Angeboten auf der Internetseite des inklusiven Familienzentrums ist lang: Von einer virtuellen Eltern-Kind-Gruppe bis hin zur Sternengeschichte online ist dort zu lesen.