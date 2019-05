Mietrechtstipp : Mieterhöhung nach Modernisierung

Das Landgericht Hamburg (333 S 45116) hat die Anforderungen an ein Mieterhöhungsverlangen nach einer Modernisierung konkretisiert. Danach muss das Erhöhungsverlangen eine nachvollziehbare Berechnung, eine hinreichende Erläuterung des angegebenen Verteilerschlüssels bezüglich der beteiligten Wohnungen sowie nachvollziehbare Angaben zu den abzuziehenden Kostenteilen für Instandsetzungen (also der Nichtmodernisierungsanteil) enthalten.

Die Angabe einer nachvollziehbaren Quote kann hier genügen. Die Erhöhungserklärung muss so ausgestaltet sein, dass eine überschlägige Überprüfung des verlangten Erhöhungsbetrages ohne besondere Kenntnis und ohne Einsicht in die Belege möglich ist.