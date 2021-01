Mietrechtskolumne : Voreilige Anerkennung

Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten hat der Vermieter jährlich abzurechnen. Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des 12. Monats nach Ende des Abrechnungszeitraumes mitzuteilen.

Einwendungen gegen die erhaltene Abrechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens dann wiederum bis zum Ablauf weiterer zwölf Monate mitzuteilen. Ein langer Zeitraum also.

Vorsicht deshalb vor einer vorschnellen Anerkennung der Abrechnung und Zahlung der geforderten Nachzahlung. Bevor Mieter ihr Einverständnis zur Betriebskostenabrechnung geben und die nachzuzahlende Summe zahlen, sollten sie sich sicher sein, dass die Abrechnung auch korrekt ist. Denn erkennt der Mieter die Summe einmal als gerechtfertigt an, spielt es keine Rolle mehr, ob die Abrechnung auch richtig ist, so der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Fall (BGH VIII ZR 230/19).