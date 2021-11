Kolumne Mietrechtstipp : Anspruch auf Grundstücksbefestigung

Wer ein Grundstück am Hang hat, muss es sichern, vor allem bei neuen bauarbeiten. Wie das geschieht, darf ihm der angrenzende Nachbar allerdings nicht vorschreiben. Anders liegt der Fall bei Naturereignissen.

Wie stellt sich die Rechtslage dar, wenn man an seinem Grundstück, welches am Hang liegt, Abgrabungen vornehmen will, etwa um den Garten anders zu gestalten. Der darüber liegende Grundstücksnachbar fürchtet eine Beeinträchtigung der Stabilität seines Grundstücks und verlangt daher die Errichtung einer Stützmauer. Auch hierzu gibt es eine spezielle Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch. Nach Paragraf 909 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist bei einer solchen geplanten Grundstücksvertiefung dafür Sorge zu tragen, dass das Grundstück des Nachbarn genügend befestigt ist; ansonsten ist die Maßnahme unzulässig.