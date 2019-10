Telefonaktion : Wenn grenzenloses Arbeiten Hürden hat

Trier Heute Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr: Experten beantworten Grenzgängerfragen von A bis Z.

() Arbeitsvertrag, Sozialleistungen, Steuererklärung, Kündigung und Rente: Häufig haben Grenzgänger in Luxemburg in diesen Themenreichen Probleme mit dem Nachbarland. Sei es, dass es unterschiedliche Systeme gibt, oder dass die Gesetze andere Folgen für die Betroffenen vorsehen. Bei unserer heutigen Telefonaktion in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltverein Luxemburg können Grenzgänger ihre speziellen Fragen an vier Experten stellen und Rat und Hilfe bei ihren Anliegen bekommen.