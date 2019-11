Telefonaktion : Rheuma: Ärzte geben Tipps

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion mit drei Medizinern.

Ist von Rheuma die Rede, denken viele Menschen in erster Linie an altersbedingte Beschwerden des Bewegungsapparats. Doch über diese degenerativen Veränderungen hinaus gibt es eine Vielzahl an Formen entzündlichen Rheumas. Ärzte sprechen dann von rheumatoider Arthritis. Insgesamt umfasst dieses Krankheitsbild mehr als 200 unterschiedliche Diagnosen, und in einer Stadt von der Größe Triers dürften rund tausend Menschen an rheumatoider Arthritis erkrankt sein. Schätzungen zufolge werden rund acht Prozent der Frauen und etwa fünf Prozent der Männer im Laufe ihres Lebens eine der sieben häufigsten entzündlich-rheumatischen Autoimmunerkrankungen entwickeln. Sie haben Fragen zum komplexen Thema Rheuma? Heute beantworten drei Mediziner von 17 bis 19 Uhr Ihre Fragen am TV-Telefon: