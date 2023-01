Geldanlage : Wie Sie Ihr Geld an legen können

Inflation und steigende Zinsen: Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert, wie sie derzeit ihr Geld am besten anlegen können. Tipps und Informationen gibt es heute von 17 bis 19 Uhr bei unserer TV-Telefonaktion.

Krisen und Rekordinflation haben im vergangenen Jahr für ein heftiges Auf und Ab an den Aktienmärkten gesorgt. Der deutsche Aktienindex beendete das Jahr mit einem Verlust von zwölf Prozent, konnte sich aber im Januar bereits wieder etwas erholen. Ebenso scheint die Inflation mit 8,6 Prozent im Dezember die Höchststände verlassen zu haben. Strohfeuer oder Hoffnungsschimmer am Horizont? Und was heißt das für Sparer und Anleger? Trotz der Leizinserhöhungen der Europäischen Zentralbank bleiben Sparbücher derzeit unattraktiv. Wer sein Geld auf Giro- und Tagesgeldkonten parkt, verliert in jedem Fall.

Was also tun mit seinem Geld in diesem Jahr? Ist Fondssparen eine sinnvolle Möglichkeit, auch in unsicheren Zeiten Vermögen aufzubauen? Was ist der Unterschied zwischen ETFs, Aktien- oder Mischfonds, Immobilien- oder Rentenfonds? Welche eignen sich am besten beispielsweise für die Altersvorsorge und welche passen zu meinen Anlagezielen? Wie finde ich meine persönliche Risikobereitschaft heraus? Wie kann ich nachhaltig anlegen? Was ist ein Fondssparplan und warum haben solche Anlageformen die Krisen der Vergangenheit am besten überstanden?