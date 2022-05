Ehrentag : Sprüche zum Muttertag: Ideen für Glückwünsche per WhatsApp und Co.

Sprüche zum Muttertag: Ideen für Glückwünsche per WhatsApp und Co.

Nicht immer findet man die richtigen Worte, wenn man zum Muttertag einen herzlichen Gruß verschicken möchte. Bei diesen Sprüchen kann jeder etwas Schönes finden, um der Mutter eine Freude zu bereiten.

Warum Sprüche zum Muttertag verschicken?

Eigentlich sollte man zum Muttertag persönlich gratulieren. Das dürfte jedem klar sein. Ein kleiner Gruß per WhatsApp oder SMS ist aber eine schöne Aufmerksamkeit. Warum also nicht gleich am Morgen die Mutter mit einem Spruch überraschen, bevor man sich später sieht oder telefoniert? Damit sagt man von Anfang an ganz eindeutig: Ich denke an dich!