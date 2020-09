Tiere : Mit den Kranichen fliegen

EXTRA

Kraniche melden: Je mehr Daten über das Zugverhalten und die Aufenthaltsorte der Kraniche bei www.nabu-naturgucker.de gemeldet werden, desto besser können Aussagen über die Entwicklung der Bestände getroffen und Schutzmaßnahmen eingeleitet werden.

Kork nutzen: Kork ist das Produkt einer jahrhundertealten nachhaltigen Landbewirtschaftung. Wer Kork nutzt, unterstützt die traditionelle Korkindustrie und damit den Erhalt der Korkeichenwälder Spaniens. Die Wälder sind ein wichtiger Überwinterungsort für rund 130 000 Kraniche und ein Biotop für etwa 20 000 weitere Tier- und Pflanzenarten.

Korken sammeln: Die Nabu-Korkkampagne hat deutschlandweit Kork-Sammelstellen eingerichtet. Dort kann der Rohstoff abgegeben werden. Er wird recycelt und zum Beispiel als Dämmschutz verwendet. Der Erlös geht an den Kranichschutz in Deutschland und Spanien.

Zugvogel-Pate werden! Vom Brutplatz bis zum Winterquartier drohen den Zugvögeln viele Gefahren. Tieren fehlt es an Nahrung und Lebensraum, sie werden bejagt oder verletzen sich. Eine Patenschaft in Form einer zweckgebundenen Spende unterstützt das Nabu-Zugvogelprojekt. Damit werden unter anderem wertvolle Brut-, Rast- und Wintergebiete der Zugvögel erhalten und politisch am Stopp der Vogeljagd gearbeitet.



Infos zu Patenschaften und Korksammelstellen gibt es bei der Nabu Regionalstelle RLP-West, Pfützenstr. 1, 54290 Trier, Telefon 0651-1708819, regionalstelle.west@nabu-rlp.de