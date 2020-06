Naturschutz : Sommerboten und Glücksbringer

Trier Tierfreunde im Volksfreund: Im Jahr der Artenvielfalt oder Biodiversitätsjahr 2020 geben Experten der Nabu Regionalstelle Rheinland-Pfalz-West RLP-West) Tipps zu ausgewählten Themen, was TV-Leser tun können, um den Tier- und Pflanzenarten zu helfen.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Durch bewusstes Beseitigen und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden verschwinden viele Nester. Gespannte Seile verhindern die Ansiedelung am Haus. Immer seltener finden sich natürliche Lehmpfützen zum Nestbau. Moderne Viehställe und Scheunen bieten keine Einflugmöglichkeiten. Und auch das Nahrungsangebot für Schwalben, fliegende Insekten, nimmt ab.

Kunstnester helfen! Überall dort, wo Schwalben zu wenig Lehm für den Nestbau finden, können Kunstnester angebracht werden. Die Nester für Mehl- und Rauchschwalben sind in der Bauweise unterschiedlich und werden an verschiedenen Standorten angebracht. Mehlschwalben-Nester sollten zu mehreren nebeneinander unter trockenen Dachgiebeln in mindestens 2,5 Meter Höhe befestigt werden. Die der Rauchschwalben werden hingegen in zugluftfreien, möglichst halbdunklen Räumen, wie Ställen, Scheunen, Garagen oder Carports, mit einem Mindestabstand von einem Meter installiert. Die Nester können selbst gebaut oder beim Fachhändler erworben werden.