() Ob zur Orientierung oder Weiterentwicklung, zum Verbessern von Sprachkenntnissen oder zur Überbrückung von Übergangszeiten – es gibt viele Gründe für einen Auslandsaufenthalt.

Bei der Infoveranstaltung „Nach der Schule ins Ausland“ am Donnerstag, 18. Oktober, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Trierer Arbeitsagentur, Dasbachstraße 9, gibt Friederike Schoeneck-Böttger vom American Institute for Foreign Studies einen Überblick über Aufenthalte in verschiedenen Ländern. Zwischen 16 und 18 Uhr dreht sich alles um Work & Travel, Au-Pair, Gaststudentenschaften und andere Freiwilligenprojekte für junge Leute ab 18 Jahren. Neben der Referentin erzählen ehemalige Teilnehmer von ihren Erfahrungen. Die Veranstaltung richtet sich an Schüler der Klassenstufen 10 bis 13. Auch Eltern sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos unter Telefon 0651/205-5000