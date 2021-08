Trier/Hillesheim/Wittlich : Nach Stiko-Empfehlung - Wo und wie sich Kinder in der Region impfen lassen können

Nach Stiko-Empfehlung - Wo und wie sich Kinder in der Region impfen lassen können

Trier/Hillesheim/Wittlich In einigen Teilen der Region wollen immer mehr Kinder und Jugendliche geimpft werden. Dafür brauchen sie nicht immer einen Termin.

Rund 24 Stunden, nachdem die Ständige Impfkommission die schützende Spritze vor dem Coronavirus auch für 12- bis 17-Jährige empfohlen hat, war die Nachfrage in einigen regionalen Impfzentren und bei Ärzten bereits gestiegen. „Wir haben schon mehr Impfstoff geordert, weil wir damit rechnen, dass sich nun mehr Kinder und Jugendliche impfen lassen“, sagte Heidi Weber, die eine Praxis in Bitburg leitet.

Eine Mutter habe sie direkt angerufen, als sie die Eilmeldung von der Impfempfehlung gelesen habe. Sie erlebe auch Kinder, die freiwillig geimpft werden wollten, „damit sie mal wieder die Oma oder den Opa besuchen können“, erzählte Weber, die Landes-Vize des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbandes ist. Sie warnte zugleich davor, nun Kinder und Jugendliche beim Impfen unter Druck zu setzen. „Für mich sind erst einmal die Erwachsenen in der Pflicht“, sagte die Eifelerin.

Ohne Termin können sich Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 auch in Wittlich, Hillesheim und Bitburg impfen lassen. Das gelte auch nach der neuen Stiko-Empfehlung. Die Nachfrage nach Impfungen steige in dieser Altersgruppe, hieß es gestern aus dem Bitburger Impfzentrum. Meike Welling, Sprecherin des Vulkaneifelkreises, sagte, in Stoßzeiten könne es schon mal zu geringeren Wartezeiten kommen, die terminlosen Impfungen liefen aber weiter ohne Probleme.