Beratung : Persönliche Beratung bei der Verbraucherzentrale möglich

Trier () Ab sofort bietet die Verbraucherzentrale wieder persönliche Beratung an. Zur Vorbereitung wurde eine Trennscheibe eingebaut und ein Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet.

Gerade für vielschichtige Probleme, knifflige Fälle und bestimmte Zielgruppen ist der Austausch in einer persönlichen Beratung von großer Bedeutung. „Wir sind froh, unser Beratungsangebot besonders für Menschen in schwierigen Situationen wieder persönlich anbieten zu können“, so von der Lühe.