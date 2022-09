Gesundheit : Herzinfarkt? Jedes Sekunde zählt

Zur Person

Nikos Werner Foto: Brüderkrankenhaus Trier

Seit rund dreieinhalb Jahren leitet Professor Dr. med. Nikos Werner das Herzzentrum Trier und ist Chefarzt der Medizinischen Klinik III (Kardiologie und Intensivmedizin) des Brüderkrankenhauses. Zu seinem Team gehören 14 Oberärztinnen und -ärzte. Der 49-Jährige studierte Humanmedizin in Frankfurt am Main, Louisville und New York. 2000 promovierte er, danach forschte und arbeitete er an den Unikliniken Köln, Homburg und Bonn. Nach seiner Habilitation war er Professor und stellvertretender Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik II am Herzzentrum der Universitätsklinik Bonn. Professor Werner wurde bis heute mit zahlreichen Forschungspreisen ausgezeichnet und ist Mitglied in vielen Fachgesellschaften wie der European Society of Cardiology. Er lebt in Trier und fährt fast täglich mit dem Rad zur Arbeit.