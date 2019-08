Garten : Buchsbaumzünsler-Alarm

Nun hat es auch unsere Kolumnistin erwischt: Der Buchsbaumzünsler hat zugeschlagen.

Nun ist es also so weit: Von der sehnsüchtig erwarteten, und endlich eingetretenen Ernte der ersten eigenen Tomaten dieser Saison wollte ich berichten. Eine Hommage an den Geschmack sollte es werden. Doch aus gegebenem Anlass wird aus dem Plädoyer für den Nutzgarten jetzt ein Requiem auf den Buchs.