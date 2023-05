Krabbelt auch in Deutschland Dieser Käfer kann mit seinem Gift einen Erwachsenen töten

Denn die Fortpflanzung des Ölkäfers läuft so ab: Die Weibchen legen ihre Eier im Erdboden ab. Wenn die Larven geschlüpft sind, krabbeln sie an die Oberfläche und klettern auf Blüten oder finden sich in Klumpen an Halmen zusammen, wo sie sogenannte Scheinblüten bilden. Landet ein Insekt auf einer dieser vermeintlichen Blüten, klammern sich die Larven an diesem fest.