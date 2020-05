Finanzen : Geldspritze: Abgabe der Steuererklärung kann lohnen

TRier () In der Corona-Krise mit ihren vielen Einschränkungen lohnt sich jetzt für viele Arbeitnehmer, Zeit in die Abgabe der Steuererklärung zu investieren. Vom Finanzamt können viele direkt eine Steuererstattung und damit Liquidität erhalten, teilt das Finanzamt Trier mit.

Bundesweit lag Steuererstattung laut Statistischem Bundesamt in den vergangenen Jahren im Schnitt bei 1007 Euro pro Jahr. In 58 Prozent der Fälle lagen die Rückerstattungen zwischen 100 und 1000 Euro. Die Erstattungen sind meist durch Werbungskosten für nichtselbständige Tätigkeit sowie Kosten für Handwerker, haushaltsnahe Dienstleistungen, Kinderbetreuung und Krankheit sowie für Spenden begründet.

Gerade unter dem derzeitigen Gebot der Kontaktvermeidung lohnt sich laut Finanzamt die Erklärungsabgabe online über das Portal MeinElster. Weitere Vorteile: Die Daten sind ohne Papier direkt und digital im Finanzamt verfügbar und können schneller bearbeitet werden. „Dies verschafft im Erstattungsfall schneller Liquidität beim Bürger“, so das Trierer Finanzamt. Zudem könnten mit Hilfe des Bescheinigungsabrufs, eine Art „vorausgefüllte Steuererklärung“, zahlreiche, dem Finanzamt bereits elektronisch vorliegende, Daten direkt in die Steuererklärung übernommen werden. Die Angaben in der Steuererklärung könnten auf Plausibilität geprüft werden sowie eine Vorab-Berechnung der Steuererstattung oder –nachzahlung mit Hilfe des Programms erfolgen.