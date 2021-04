Gesundheit : Online-Vortrag zu Osteoporose

Trier () Osteoporose – nicht nur eine Frauenkrankheit! Viele haben Osteoporose, ohne es zu wissen, sagt Dr. med. Peter Krapf, Facharzt für Orthopädie, osteologisches Schwerpunktzentrum DVO. Leider werde eine Osteoporose oft erst mehreren Knochenbrüchen erkannt.

Und dass, obwohl man längst in der Lage sei, die Diagnose schon vor dem ersten Knochenbruch zu stellen. Zu den Risikofaktoren für Osteoporose, Therapieansätzen, Prophylaxe, knorpel- und knochenfreundlicher Ernährung und Tests referiert er am Mittwoch, 5. Mai, 18 Uhr, in einem 90-minütigen Online-Kurs. Mit dabei: Pia Meuren, Übungsleiterin FSV Trier-Tarforst und Leitung Kursangebote, die Infos und Tipps zu praktischen Übungen und Rehasport gibt.