Essen Ostereier — natürlich selber färben

So funktioniert das Färben: Mit essbaren Pflanzen lassen sich weiße Eier ganz natürlich färben. Rote Bete eignet sich für Rottöne und Rotkohlblätter für Blautöne. Die Pflanzenteile einfach klein schneiden und kochen. Den Farbsud abtrennen und etwas Essig hinzufügen. Jetzt können die rohen Eier in den Farbsud hineingegeben und hart gekocht werden. Manchmal ist es erford}erlich, die Eier länger im Farbsud zu belassen, um eine kräftigere Färbung zu erreichen. Kurkumapulver verleiht den Eiern eine schöne gelbe Farbe. Dafür zwei Esslöffel Kurkuma Pulvergewürz in einen Topf mit Wasser geben. Anschließend die Eier in dem gelben Sud zehn Minuten kochen. Doch wie bleiben die fertigen Ostereier möglichst lange haltbar? Ausschlaggebend dafür ist, ob die Eier nach dem Kochen abgeschreckt werden oder nicht. Durch den plötzlichen Temperaturunterschied beim Abschrecken können in der Eierschale kleine Risse entstehen und Mikroorganismen eindringen. Dies verkürzt die Haltbarkeit von hart gekochten Eiern. Abgeschreckte Eier sollten daher innerhalb von zwei Wochen verzehrt werden. Nicht abgeschreckte Eier mit intakter Schale können hingegen mehr als vier Wochen genießbar sein. Außerdem ist eine kühle Lagerung wichtig für eine möglichst lange Haltbarkeit.