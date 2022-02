Heuschnupfen : Vorsicht Allergiker: Diese Pollen fliegen jetzt

Foto: dpa/Wolfgang Kumm 10 Bilder Was fliegt denn da? Auf diese Pollen müssen sich Allergiker jetzt einstellen

Die Saison für den Pollenflug beginnt immer früher. Denn durch den Klimawandel blühen viele Bäume schon in den Wintermonaten. Wir sagen Ihnen, ob Sie zur Zeit beschwerdefrei durchatmen können und wo Sie aufpassen müssen.

Welche Pollen fliegen jetzt wieder - oder immer noch? Wegen des Klimawandels dauert die Leidenszeit für Allergiker oft länger als in früheren Jahrzehnten, oder sie endet aufgrund mehrerer oder Kreuzallergien gar nicht. Denn wie das Bundesministerium für Umweltschutz und Verbraucher auf seiner Website mitteilt, verlängern die milden Temperaturen nicht nur die Blütezeit, sondern ermöglichen es auch nicht-heimischen Pflanzen, in unserem Klima zu gedeihen und wiederum Allergien auszulösen.

Ein wichtiger Faktor bei der Pollenbelastung ist das Wetter, schreibt der Deutsche Polleninformationsdienst. Zum einen, weil die Pflanzen früher blühen, wenn es früher im Jahr warm ist. Zum anderen, weil Pollen sich bei regnerischem, feuchtem Wetter deutlich schlechter in der Luft halten, als bei trockenen Wetterlagen. So sieht es beim Pollenflug aktuell aus.

Pollenflug aktuell: Hasel steuert auf ihren Höhepunkt zu

Schon ab Ende Dezember werden Allergiker von den Pollen der Hasel geplagt, zeigen die Daten beim Deutschen Wetterdienst. Bis Mitte Februar nimmt die Intensität noch zu. Mitte März sinkt die Belastung dann deutlich. Aber erst Anfang April soll die Haselblüte wieder vorbei sein. Die Region Trier gehört zu den am stärksten belasteten Gebieten in Deutschland.

Erle blüht gemeinsam mit der Hasel

Für die Erle prognostiziert der Deutsche Wetterdienst ebenfalls eine noch steigende Belastung. Der Pollenflug wird Mitte Februar seinen Höhepunkt erreichen. Anfang April soll die Erlenblüte dann ganz vorüber sein.

Laut dem Deutschen Polleninformationsdienst belastet die Erle aber deutlich stärker als die Hasel. Denn es sind deutlich mehr Erlenpollen in der Luft - nämlich gerne mal eine Zehnerpotenz höher. Das kühle und regnerische Wetter der vergangenen Wochen habe dazu geführt, dass nur wenige Erlen schon Kätzchen gebildet haben. Doch bei anstehenden wärmeren Temperaturen werde auch von der Erle deutlich mehr Pollen fliegen.

Eibe-Pollen fliegen weit

Eibenbüsche werden oft auf Friedhöfen, in Parks und in Gärten als Ziergehölze gepflanzt. Laut Pollenflugdienst hat hier die Saison gerade begonnen und führt - weil die kleinen, leichten Pollen weit fliegen - fast überall zu einer leichten Pollenbelastung.

Nur in der direkten Umgebung eines Eibenstrauchs kann es so richtig heftig werden, da die Eibe ihre Pollen in ganzen Wolken freisetzt.

Pollen von Zypressen fliegen bis nach Deutschland

Wer keine Allergie gegen Erle, Hasel oder Eibe hat und trotzdem über Heuschnupfen-Beschwerden klagt, könnte unter dem Pollenflug der Zypressen leiden. So heißt es beim Polleninformationsdienst weiter, dass diese mediterranen Bäume in Südeuropa stark in Mode gekommen sind und über weite Strecken bis nach Deutschland fliegen können. Doch auch hier werden Zypressenarten, wie auch der Mammutbaum, immer beliebter.

Welche Pollen fliegen jetzt? Ulme, Pappel, Weiden und Ahorn