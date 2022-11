Gesudnheit : Wenn der Hüftschwung schmerzt

Der Leibarzt der Rock‘n Roll-Legende hat Einblicke in die Krankenakte des „King“ gewährt. Der Hüftschwung, der den Sänger weltberühmt machte und seine weiblichen Fans in Ekstase versetzte, soll schwerste Muskelschäden zur Folge gehabt haben“. Elvis Presley: Krank durch Hüftschwung, Quelle: FOCUS Online

Die kreisenden Hüftbewegungen und der laszive Hüftschwung lösten unter den damals geltenden Moralnormen eine Welle der Empörung im konservativen Amerika aus. Dennoch wurde dieses Tanzelement richtungweisend für viele spätere Tanzstile und tänzerische Gymnastik, wie dem Twist oder dem Hula Hoop, und wird heutzutage in speziellen Hüftschwungkursen beispielsweise zum Erlernen des typischen „Shakira–Hüftschwungs“ angeboten. Anatomisch gesehen ist der Hüftschwung ein rhythmischer Wechsel zwischen Stand- und Spielbein, wobei das Becken auf der Standbeinseite nach außen verlagert und gleichzeitig auf der Spielbeinseite abgesenkt wird. Das Absenken geschieht, indem die Gesäßmuskulatur, die das Becken in der Standphase in der Horizontalen halt, inaktiviert wird und damit ein willkürliches Hinken provoziert. Die Beckenkippbewegung muss in der Endphase abgebremst werden, was mit einer Mehrbelastung der Gesäßmuskulatur einhergeht.