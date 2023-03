Trier : Hitzewallungen und Schweißausbrüche

Trier Nachgefragt: Viele Leserinnen nutzten die TV-Telefonaktion, um mit zwei Ärztinnen und einem Arzt über Probleme während der Wechseljahre zu sprechen.

Die Experten am TV-Telefon hatten einige Fragen zu beantworten. Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten:

Dr. med. Vera Jakobs, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Trier: Sie leiden an typischen Wechseljahrsbeschwerden, die Ihre Lebensqualität erheblich einschränken. Da müssen Sie nicht „durch“!

Falls Sie keine ernsten Vorerkrankungen haben, empfehle ich Ihnen eine bioidentische Hormonersatztherapie, denn Ihre Beschwerden sind schon sehr ausgeprägt. Eine pflanzliche Medikation (insbesondere Cimicifuga) kann bei beginnenden klimakterischen Symptomen Erleichterung bei Hitzewallungen bringen, bei fortschreitenden Beschwerden reicht dies aber oft nicht aus. Neuere Hormonsubstanzen können transdermal, also über die Haut, gegeben werden und sind nach aktuellen Studien nicht mit größeren Risiken verbunden. Sie gewinnen dadurch nicht nur Lebensqualität, was Ihr gutes Recht ist, sondern beugen damit auch altersbedingter Arterienverkalkung und Osteoporose (Knochenschwund) vor. Lassen Sie sich von Ihrer Frauenärztin beraten.

Seit mehreren Jahren werde ich, 58, wegen meiner starken Wechseljahrsbeschwerden mit Hormonen behandelt. Trotzdem schwitze ich weiterhin stark, ganz besonders bei Anstrengungen, obwohl ich schlank und sportlich bin. Was kann ich noch tun?

Ich, 55, bin in der Menopause und leide unter Hitzewallungen und Schweißausbrüchen. Ich möchte keine Hormonersatztherapie einnehmen. Welche Alternativen gibt es?

Nathalie Clees, Assistenzärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe des Klinikums Mutterhaus in Trier: Alternativ zur Hormonersatztherapie gibt es beispielsweise pflanzliche Präparate aus der Traubensilberkerzenwurzel (Cimicifuga) oder Phytoöstrogene wie Isoflavone und Lignane. Phytoöstrogene findet man etwa in Soja, Rotklee und Leinsamen. Kleinere Studien konnten zeigen, dass diese Präparate die Beschwerden während der Menopause erfolgreich lindern, die Evidenz hierzu ist jedoch schwach. Auch Ginseng oder Johanniskraut sind eine Alternative zur Hormonersatztherapie, hierzu gibt es allerdings aufgrund kleiner Fallzahlen ebenfalls eine geringe Evidenz.