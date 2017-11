Rat für Gründer und Mittelständler

Experten der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer beraten heute, 17 bis 19 Uhr, bei der Telefonaktion des TV zum Thema Existenzgründung.

Trier Unternehmenskrise und Unternehmensnachfolge Deutschland brauchen Gründer, die mit ihren zukunftsorientierten Ideen, fundiertem fachlichen Know-how und unternehmerischen Kompetenzen dazu beitragen, dass der Mittelstand auch zukünftig innovativ und erfolgreich bleibt. Sie sind Existenzgründer oder Unternehmer und wollen sich fit machen in Sachen Unternehmensgründung, Unternehmenswachstum, Unternehmenskrise und Unternehmensnachfolge? Das Expertenteam der IHK und HWK Trier kann Gründern und Mittelständlern Wege aufzeigen, wie sie diese am besten nutzen. Welche Fördermittel gibt es für Gründer oder mittelständische Unternehmen und wo muss ich sie beantragen? Welche Chancen hat meine Geschäftsidee? Wo und wie bekomme ich professionelle Beratung für mein kriselndes Unternehmen? Für die Klärung dieser und weiterer Fragen zum Thema "Guter Rat für Existenzgründer und Mittelständler" stehen am heutigen Mittwoch, 22. November, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr Experten von der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Trier zur Verfügung.

Im Einzelnen beraten: Raimund Fisch, Existenzgründungsberater der IHK Trier (0651/7199-194), Kevin Gläser, Existenzgründungsberater der IHK Trier (0651/7199-195), Vera Meyer, Betriebsberaterin der HWK Trier (0651/7199-196) und Elfriede Wagner, Betriebsberaterin der HWK Trier (0651/7199-197).

