Gesundheit : Des Menschen liebstes Spielzeug der Körperpflege

Das größte und schwerste Organ des Menschen, die Haut, bedeckt die gesamte Körperoberfläche unseres Organismus und schützt ihn vor vielerlei Unbilden der Außenwelt. Daher ist sie sehr solide und strapazierfähig gebaut.

Nur an wenigen Stellen zeigt sie sich überaus dünn und verletzlich, wie in unserem Gehörgang. Dort stülpt sie sich röhrenförmig in den Schädel, um nach ca. 3,5 cm die äußere Schicht einer außerordentlich empfindlichen Membran zu bilden, die des Trommelfells. Das dient bekanntermaßen als wichtiger Bestandteil des Hörorgans der Aufnahme des Schalls, um diesen dann über das Mittelohr in die Hörschnecke weiterzuleiten. Um diese sensible Struktur zu schützen, besitzt die Haut am Gehörgangs-Eingang neben (mehr oder weniger) feinen Härchen auch Talgdrüsen, die – wie der Name stark vermuten lässt- Talg produzieren. Mit seinem Säuregehalt schützt das im Fachjargon auch Cerumen genannte schmalzartige Sekret die Haut samt dem dahinter liegenden Trommelfell.