Gesundheit Beinvenenthrombose und Lungenembolie

Bei wiederholten Thrombosen ohne Grund muss zum Zweiten an eine angeborene Neigung zu Thrombosen gedacht und an Ereignisse in der Familie gefahndet werden. Es gibt mindestens fünf angeborene Veränderungen in der Gerinnungskaskade, nach denen in diesem Fall durch Speziallaboruntersuchungen gesucht werden muss. Liegt eine solche angeborene Veränderung vor, muss eine lebenslange Blutverdünnung erfolgen. Eine solche Diagnose und Therapie muss jedem behandelnden Arzt zum Beispiel vor einer Zahnbehandlung mitgeteilt werden.