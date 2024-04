Gesundheitskolumne Krebserkrankung — Wo bekomme ich die beste Therapie?

Ich selbst erfahre in meiner täglichen Arbeit, dass zumindest für die häufig vorkommenden Tumorkrankheiten eine solche Versorgung gut funktioniert und völlig ausreichend ist. Anders ist es bei sehr seltenen Tumorerkrankungen wie zum Beispiel Sarkomen oder Nebennierenkarzinomen. Sie kommen auch in einer großen Klinik so selten vor, dass die Patienten auf jeden Fall in einem eigens dafür spezialisierten Zentrum in Deutschland vorgestellt werden sollten (allerdings leider oft nicht werden). Nur dort ist so viel Wissen für eine optimale Therapieplanung konzentriert.