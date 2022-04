Gesundheit : Wenn die Luft knapp wird …

Man merkt es anfangs vor allem bei Belastung: Das Treppensteigen oder Wandern wird schwieriger, weil man übermäßig außer Atem kommt. Gesellen sich jetzt noch Wassereinlagerungen in den Knöcheln und Unterschenkeln beidseits hinzu, ist die Diagnose fast klar.

Das Herz kann nicht mehr ausreichend pumpen, Blut staut sich in Lunge und Gewebe zurück und wir verspüren Luftnot bei Belastung, die sich im Verlauf häufig verschlimmert und am Ende auch in Ruhe besteht. Es besteht eine Herzschwäche (auch Herzinsuffizienz). Hier gilt es zeitnah ärztlichen Rat einzuholen.

Die Ursachenklärung für die bestehende Luftnot ist zunächst der wichtigste Schritt, weil nur die kausale Behebung der Ursachen auch eine Linderung der Beschwerden und eine Verbesserung der Prognose verspricht. Zu den häufigsten Ursachen der Luftnot zählen Verkalkungen an den Herzgefäßen (die sogenannte koronare Herzerkrankung, KHK), Herzklappenfehler (Verengungen oder Undichtigkeiten der Aorten-, Mitral-, und Trikuspidalklappe), Herzmuskelerkrankungen (z.B. die Herzmuskelentzündung) oder aber auch Bluthochdruck, Diabetes und Herzrhythmusstörungen.

Schauen wir uns heute genauer die Herzklappenfehler an: Das Herz hat vier Klappen, die die Richtung des Blutes vorgeben. Die wichtigsten Klappen sind dabei die Mitralklappe, die den Blutfluss zwischen linker Vorkammer und linker Hauptkammer regelt und die Aortenklappe, die zwischen der linken Herzkammer und der Hauptschlagader (Aorta) liegt. Erkrankungen der Herzklappen münden meistens in Stenosen (Verengungen) und/oder Insuffizienzen (Schlussunfähigkeiten). Der häufigste Klappenfehler ist die Aortenklappenstenose, die eine deutliche Zunahme der Häufigkeit im höheren Lebensalter aufweist. Zur Behandlung der symptomatischen (Luftnot!), hochgradigen Aortenklappenstenose ist eine Operation am offenen Herzen mit Einsatz der Herzlungenmaschine notwendig. Hierbei ersetzt der Herzchirurg die Aortenklappe durch eine mechanische oder biologische Herzklappe. Dies ist ein etabliertes und wichtiges Verfahren mit jahrelanger Erfahrung. Aufgrund von Begleiterkrankungen besteht bei einigen Patienten mit Aortenklappenstenose ein Operationsrisiko, dass eine Operation am offenen Herzen unmöglich macht oder nur mit erhöhtem Risiko für Komplikationen einhergeht.

Für diese Patienten gibt es inzwischen Ersatzverfahren, die es dem Kardiologen im Krankenhaus erlauben im Rahmen einer Katheteruntersuchung ohne Eröffnung des Brustkorbes oder Einsatz der Herzlungenmaschine, die verengte Aortenklappe zu ersetzen. Dieser Aortenklappenersatz erfolgt in aller Regel über einen Zugang im Bereich der Leistengefäße und wird TAVI genannt (Transkatheter-basierte Aortenklappenimplantation). Hierbei wird eine biologische Klappe – verpackt in eine kleine Hülse im Katheter - im Bereich der ursprünglichen Aortenklappe entfaltet und übernimmt dann die Funktion der erkrankten Herzklappe. Gemeinsam im Herz-Team entscheiden die Ärzte, welche Verfahren für die Patienten die Richtigen sind. Eines aber ist sicher: Ist der Aortenklappe hochgradig verengt und verspürt der Patient Beschwerden, dann ist der Zeitpunkt gekommen und die Klappe muss ersetzt werden. Denn eines dürfen wir nicht vergessen: Die Gefahr an einer hochgradig verengten Herzklappe zu versterben ist deutlich höher als bei vielen Krebserkrankungen!