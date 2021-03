Gesundheit : Kann man etwas gegen Darmkrebs tun? – Klares JA!

Der Monat März ist Darmkrebsmonat. Die Felix-Burda-Stiftung bewirbt diesen Monat, um auf dieses Krankheitsbild aufmerksam zu machen. Vor 20 Jahren starb Felix-Burda an den Folgen des Darmkrebses. Er forderte seine Eltern vor dem Tod auf, eine Stiftung zu gründen, um anderen Menschen sein Schicksal zu ersparen.

Beim Darmkrebs unterscheidet man einen sporadischen und einen erblichen: Bei der erblichen Form gibt es eine Häufung von Darmkrebsfällen und anderen bösartigen Tumoren in der Familie. Der erbliche Darmkrebs macht lediglich 5 bis 10 Prozent aller Fälle aus, tritt aber meist schon in jungen Jahren auf. Hier gibt es die sog. Amsterdam- und Bethesta-Kriterien, die abgefragt werden. Sind sie erfüllt, dann kann über eine genetische Blutuntersuchung der Gendefekt nachgewiesen werden. Als Krebsvorsorge sollte bereits in frühen Jahren mit Darmspiegelung in kürzeren Intervallen und der Untersuchung von Magen und Nieren begonnen werden.