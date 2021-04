Gesundheit : Wenn die Gefäße zu eng werden

Haben Sie Schmerzen in den Waden beim Gehen, insbesondere beim Bergaufgehen, die nach wenigen Minuten Ausruhen abklingen?

Wenn ja, sollten Sie die Durchblutung Ihrer Beine überprüfen lassen. Möglicherweise leiden Sie an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (p AVK), die umgangssprachlich auch Schaufensterkrankheit genannt wird.

Schmerzen in Waden, Oberschenkel oder Gesäß, die sich in Ruhe nach kurzer Zeit bessern. In fortgeschrittenen Stadien kann es zu Ruheschmerzen und offenen Beinen kommen.

Wie wird eine p AVK diagnostiziert?