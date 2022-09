Tanken in Deutschland oder Luxemburg : Knackt der Dieselpreis in Trier die 3-Euro-Marke?

Foto: dpa/Lennart Preiss

Trier Die Spritpreise steigen und steigen. Ein TV-Leser beschwerte sich heute Morgen per Mail: „Diesel 2,62 Euro, von wegen!“ Wie hoch der Preis an diesem Morgen lag und warum der Sprung über die 3-Euro-Marke realistisch ist.

„2,92 EUR um 4 Uhr 07 bei Aral in der Ostallee“, schimpft ein TV-Leser am Montagmorgen per E-Mail. Ein Beweisfoto hat er auch gleich mitgeschickt. Das hatte er an der Aral-Tankstelle in der Ostallee in Trier gemacht.

Spritpreise kurz nach 4 Uhr morgens in der Ostallee Trier am 12.09.2022 Foto: TV/privat

Ein Blick auf den Dieselpreis um 9 Uhr verursacht heftige Schnapp-Atmung beim Verbraucher: Jetzt steht der Preis schon bei satten 2,989 Euro pro Liter. Auch der Preis für Super-Kraftstoff steht in der Ostallee bereits bei 2,969 Euro. Keine großen Preisunterschiede ansonsten in der Stadt.

Ein Blick nach Wittlich und an die Mosel offenbahrt einen heftigen Preisunterschied. An der Aral in der Kurfürstenstraße kostet ein Liter Diesel gerade 2,149 Euro. Umschlagbar günstig ist es in Maring-Noviand an der ED-Tankstelle mit 2,099 Euro.

Wie sieht das in Bitburg aus? An der Aral-Tankstelle in der Saarstraße kostet der Liter Diesel gerade 2,109 Euro. In Badem kostet er 2,099 Euro pro Liter.

Alle Preise ohne Gewähr, Stand: 9.30 Uhr

Wer die Möglichkeit hat, zum Tanken nach Luxemburg zu fahren, wird sie vermutlich nutzen. Dort ist der Preisunterschied so groß wie nie.

Die aktuellen Spritpreise in Luxemburg

Seit Samstag, 10. September, gelten in Luxemburg folgende Spritpreise: