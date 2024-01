Kolumne Hauptsache gesund! Die minimal-invasive Chirurgie hat Vorteile

Am Mutterhausklinikum Trier wird der Roboter in der Gynäkologie und in der Allgemein- und Viszeralchirurgie eingesetzt. Aufgrund der hohen Expertise in minimal-invasiver Chirurgie ist der Schritt von der Laparoskopie zur Robotik nahezu unbemerkt vollzogen worden. Aktuell werden an vier Tagen der Woche neben Bauchwandbrüchen vor allem Antireflux-Eingriffe, Dickdarm- und Mastdarm-operationen sowie Leber- und Pankreaseingriffe vorgenommen. Ab 2024 werden auch Speiseröhrenoperationen robotisch angeboten. Aufgrund der enormen Präzision und der damit verbundenen Vorteile für die Patient/-innen wird der Stellenwert dieser Technologie in der gesamten Allgemeinchirurgie deutlich zunehmen, vorallem aber in der Chirurgie von Tumorerkrankungen, bei der die operative Präzision besonders wichtig ist.